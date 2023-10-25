شكرا لقرائتكم خبر عن 18.10 مليار دولار إيرادات «بوينغ» في 3 أشهر بنمو 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بوينغ خسارة صافية بلغت نحو 1.64 مليار دولار، أو 2.70 دولار للسهم، في الربع الثالث. وهذا تحسن عن نفس الفترة من العام السابق عندما خسرت 3.31 مليار دولار، أو 5.49 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 18.10 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات المحللين عند 18.01 مليار دولار.

وقالت بوينغ الأربعاء إنها ستسلم عدداً أقل من طائرات 737 ماكس عما توقعته هذا العام، لأنها تعمل على حل عيوب الإنتاج المكتشفة في بعض الطائرات الأكثر مبيعاً.

وتتوقع الشركة تسليم ما بين 375 إلى 400 طائرة من طائراتها القوية هذا العام، بانخفاض عن التقدير السابق الذي يتراوح بين 400 إلى 450 طائرة. ويمثل ذلك رياحاً معاكسة لشركة بوينغ وعملاء شركات الطيران المتحمسين لتلقي طائرات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وحافظت بوينغ على توقعاتها لتدفق نقدي حر لعام 2023 يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، على الرغم من مشاكل الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي ديف كالهون في مذكرة للموظفين: «لقد سمعت أشخاصاً خارج شركتنا يتساءلون عمّا إذا كنا قد فقدنا خطوة ما. أنا أرى الأمر على العكس تماماً. والأهم من ذلك أننا عملنا بجد لغرس ثقافة التحدث بصوت عالٍ وطرح أي قضية بشفافية، بغض النظر عن حجمها، حتى نتمكن من تصحيح الأمور في المستقبل».

وأضاف: «إن الشركة يمكنها الآن إصلاح هذه المشكلات مرة واحدة وإلى الأبد». (وكالات)