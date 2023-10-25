شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من قادة التكنولوجيا واثقون من دعم الذكاء الاصطناعي لأرباح الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد تقرير «كي بي إم جي» للتكنولوجيا في دولة الإمارات «توجيه مسار المستقبل الرقمي 2023» أن 89% من قادة التكنولوجيا في الدولة يشعرون بالثقة بأن التكنولوجيا الحالية تسهم في دعم معدلات نمو الأعمال وتعزيز التطوير التنظيمي؛ مقارنة بنظرائهم حول العالم (16%). ويعكس هذا التقدم الملحوظ مكانة الدولة الريادية وتصدرها المشهد العالمي في قطاع التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة.

ويسلط التقرير الضوء على حرص دولة الإمارات تجاه التوظيف الأمثل لوسائل التكنولوجيا في سبيل أهداف الأعمال الطموحة، ومعالجة التحديات، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ووفقاً لنتائج التقرير؛ فإن 87٪ من قادة التكنولوجيا في الدولة واثقون في قدرة التكنولوجيا الحالية على إحراز المزيد من التقدم على صعيد «ESG للمؤسسة»، مقارنة بنظرائهم حول العالم (15٪)؛ كما يؤكد 86٪ من قادة التكنولوجيا في الدولة الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين مستويات رضا الموظفين ورفاهيتهم وكفاءتهم وتقليل التكاليف.

وقال محمد مجيد، الشريك المسؤول عن الرقمنة والابتكار لدى «كي بي إم جي»: يدرج قادة التحول الرقمي في دولة الإمارات مسألة الابتكار على رأس أولوياتهم وتحقيق القيمة بشكل متسارع رغم بروز التحديات الناتجة عن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. ويوفر تقرير «كي بي إم جي» للتكنولوجيا في دولة الإمارات للعام 2023 رؤى لمساعدة قادة التكنولوجيا في الدولة لتحقيق الابتكار والنمو مدعوماً بالتكنولوجيا.

وأضاف: «يمثل إصدار هذا التقرير أهمية قصوى كونه يقدم مثالًا عالميًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي، وإدراج الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة على رأس الأولويات والتوظيف الأمثل لوسائل التكنولوجيا في مختلف الأعمال.»

ولفت 43٪ من قادة التكنولوجيا المستطلعين إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد من الدعائم الأساسية المساهمة في تعزيز العائد على الاستثمار؛ حيث يُعزي ثلثا قادة التكنولوجيا نمو الأرباح إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي.

وكشف التقريرأن أمن المعلومات يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز التحول الرقمي نظرًا لمتطلبات التنظيم وتزايد مخاوف الأمان السيبراني. في هذا الإطار؛ أكد أكثر من نصف (56٪) من قادة التكنولوجيا أهمية تلبية متطلبات العملاء للخصوصية والأمان السيبراني المحسنين في توجيه استراتيجياتهم.

وأشار 47٪ من قادة التكنولوجيا في الدولة إلى أن استراتيجيات إدارة البيانات غير المتطورة تمثل عقبة أمام عملية التحول بالمقارنة مع المتوسط العالمي ( 34٪). علاوة على ذلك، يسلط 43٪ من المشاركين في الاستطلاع الضوء على القيود الناتجة عن التكنولوجيا التقليدية، مما يؤكد ضرورة وجود استراتيجيات مبتكرة تتعامل مباشرة مع هذه التحديات.