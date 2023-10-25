شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 500 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيولة في موسم سداد مستحقات الضرائب.

وأعلن البنك اليوم الأربعاء ضخ 500 مليار يوان (69.65 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 %، بعد أن ضخ أمس 593 مليار يوان (82.61 مليار دولار) وأول أمس 808 مليارات يوان (112.55 مليار دولار) وفق نفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف التحوط ضد أي أزمة سيولة محتملة في النظام المصرفي بسبب موسم سداد الضرائب وطروحات السندات الحكومية، مع المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف استمر ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث بلغ متوسط السعر 7.1785 يوان لكل دولار مقابل 1.1786 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.