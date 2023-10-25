استشهاد 18 فلسطينياً في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 18 فلسطينياً وأصيب العشرات ،اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً، كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.

من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألف بجروح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي، مبيّنة أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.