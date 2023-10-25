شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.4% اليوم.. ورأس المال يربح 41مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه عند مستوى 1.590 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 28701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة.