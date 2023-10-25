شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات المصرى" مراجعا خارجيا لمنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر - ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات - انجازا جديدًا في مجال الرقابة المالية بتعيينها مراجعا خارجيًا لمنظمة السياحة العالمية.

وكانت عملية التصويت بنظام الاقتراع السري التي جرت خلال اعمال الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة والعشرين بجمهورية أوزبكستان - رئيس الدورة الحالية - قد حسمت المنافسة لصالح مصر مع الجهاز الأعلى للرقابة المالية بتركيا.

وبموجب قرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن تتولى مصر مهام المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة وقوائمها المالية خلفا لجهاز الرقابة المالية في اسبانيا للعامين القادمين، جدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية هي واحدة من المنظمات الممثلة لدى منظومة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بجنيف.

وتتخذ المنظمة مقرا لها بالعاصمة الإسبانية مدريد وتضم إلى عضويتها 159 دولة من بينها جمهورية مصر العربية وهي معنية بوضع السياحة في جدول أعمال التنمية والتجارة وبناء شراكات استراتيجية لزيادة القدرات وللبحث والابتكار والتعاون التقني بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويعد هذا الإنجاز إضافة لجهود الجهاز المركزي للمحاسبات الساعية نحو تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية فيما يتصل بمجالات الرقابة المالية والمراجعة، حيث غينت مصر مؤخرًا رئيسًا لمجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي، كما تولت مهام المراجعة الخارجية لمنظمة الكوميسا.