شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تفتح أبوابها لسياح الشرق الأوسط بعروض جديدة وتسهيلات متواصلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

استقبلت العاصمة الروسية موسكو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 قرابة 40 ممثلاً من شركات السفر في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قاموا برحلة تعريفية شاملة إلى موسكو. وتواصل موسكو تعزيز مكانتها بصفتها وجهة جاذبة للمسافرين من الشرق الأوسط، حيث تطلق العاصمة الروسية العديد من المبادرات المميزة.

ويعتبر الشرق الأوسط شريكاً حيوياً مهماً لقطاع السياحة المزدهر في موسكو، حيث أشار يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة سياحة مدينة موسكو إلى تخصيص المدينة نهجاً استراتيجياً لجذب المزيد من السياح، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وقال: "نظمت لجنة سياحة مدينة موسكو 8 بعثات تجارية في 8 دول، إضافة إلى 4 رحلات تعريفية إلى العاصمة. وانضم أكثر من 100 شركة من إيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة إلى هذه البعثات منذ بداية هذا العام. وتسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين قطاع السياحة في موسكو والشرق الأوسط، وتسهم في زيادة التدفقات السياحية المتبادلة".

واستكشفت شركات السفر من دولة الإمارات والسعودية خلال زيارتها لموسكو الإمكانيات السياحية الواسعة في العاصمة الروسية وشاركت في العديد من المناقشات التجارية مع نظرائها المحليين. وتعرّفت الوفود إلى برنامج "موسكو بلس" الذي يستعرض جمال موسكو وحسن ضيافتها، ويوفر أيضاً فرصة لزيارة مدن روسية ساحرة أخرى، بما في ذلك قازان ووجهات سياحية في منطقة موسكو. وبفضل موقع موسكو المركزي يمكن لزوارها استكشاف الضواحي المجاورة بسهولة مثل الدير الرائع، والحصون في سيرغييف بوساد، وكولومنا، وزفينيجورو. كما توفر القطارات رحلة سريعة إلى سانت بطرسبرج، المعروفة بكونها "عاصمة الشمال" الروسية، والتي تحتفي بالليالي البيضاء.

وأكد خبراء قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط جاذبية البنية التحتية للريف في موسكو، التي تتضمن مجموعة من المجمعات الصحية، والمنتجعات الريفية الراقية، وأندية الغولف، وايثنو بارك. وأشاروا إلى أن السياحة الشتوية في موسكو تضمن تجربة ساحرة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، خاصة خلال عطلة رأس السنة حيث تتزين موسكو بجمال يبهر الزوار من جميع الأعمار.

وتواصل موسكو تقديم التسهيلات للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، حيث يربط أكثر من 100 رحلة جوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموسكو حالياً، إضافة إلى رحلات جوية منتظمة إلى قطر، والبحرين، وعُمان، والكويت، وغيرها من دول الشرق الأوسط. كما أعلنت روسيا في أغسطس تطبيق التأشيرات الإلكترونية لمواطني 55 دولة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط. وتسري صلاحية هذه التأشيرات لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتمنح السياح إقامة تصل إلى 16 يوماً في روسيا. ويمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر السفر إلى موسكو بدون تأشيرة. وتبحث روسيا في إمكانية إلغاء تأشيرة السياحة لمواطني المملكة العربية السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت بحلول عام 2024.