شكرا لقرائتكم خبر عن 1,9 مليار درهم أرباح بنك دبي التجاري في 9 أشهر بنمو 46,4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 1,936 مليار درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 46,4٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية بقيت مرتفعة مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي خلال عام 2024.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3,716 مليون درهم بنسبة 36,6% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.

وبلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية 2,83 مليار درهم مرتفعة بنسبة 42,5%. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 899 مليون درهم.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: "حقق بنك دبي التجاري نتائج قياسية تعزى إلى نمو الإيرادات القوي. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1,93 مليار درهم، وهو أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والنمو القوي في القروض. ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء إستثنائية في عام 2023 وما بعده.

كما في 30 سبتمبر 2023، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13,34%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 11,1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,5 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23%

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 82,9 مليار درهم بنسبة 4,7% مقارنة بـ 79,1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 86,4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5,7% مقارنة بـ 81,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50,9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95,9%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,49% مقارنة بـ 6,73% كما في نهاية 2022.

بلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 899 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 71 نقطة أساس لتصل إلى 80,60% (31 ديسمبر 2022: 79,89%) ونسبة 120,84% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,588 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23% كما في 30 سبتمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

تم تعزيز نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري بشكل أكبر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 13,34% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.