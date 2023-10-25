شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي للمؤتمرات والمعارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك للارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة لفعاليات الأعمال والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال 2023 التي عقدت مؤخراً، وذلك بحضور كل من أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى جانب عدد من ممثلي كلا الجانبين.
تدعم مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، الرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة لتعزيز وتطوير وتنمية شركات الأعمال في كافة القطاعات الحيوية، إضافة إلى التنسيق المشترك لإبراز الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات للإسهام في ازدهار فعاليات الأعمال.
وأضاف: «يأتي هذا النجاح ثمرة جهود العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، لاسيما جهود شركائنا في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال المرموقة».
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على تعزيز الجهود المشتركة والتعاون في تنسيق زيارات الوفود التجارية وإيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الطرفين، تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا التعاون.
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك للارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة لفعاليات الأعمال والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال 2023 التي عقدت مؤخراً، وذلك بحضور كل من أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى جانب عدد من ممثلي كلا الجانبين.
تدعم مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، الرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة لتعزيز وتطوير وتنمية شركات الأعمال في كافة القطاعات الحيوية، إضافة إلى التنسيق المشترك لإبراز الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات للإسهام في ازدهار فعاليات الأعمال.
- وجهة رائدة
وأضاف: «يأتي هذا النجاح ثمرة جهود العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، لاسيما جهود شركائنا في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال المرموقة».
- شراكات استراتيجية
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على تعزيز الجهود المشتركة والتعاون في تنسيق زيارات الوفود التجارية وإيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الطرفين، تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا التعاون.