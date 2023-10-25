شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يعزز مكاسبه.. و«المصري» يخترق حاجز الـ 23 ألف نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، على وقع التطورات في المنطقة.

وفي الإمارات، صعد سوق أبوظبي 0.564% إلى 9324.88 نقطة، وكسب مؤشر سوق دبي المالي 2.662% إلى 3841.12 نقطة.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 1.20% إلى 10,504.76 نقطة، من خلال تداول 187.24 مليون سهم، بقيمة 4.58 مليار ريال.

وفي الكويت، تراجع مؤشر البورصة العام 0.38% إلى 6592.83 نقطة، عبر تداول 136.57 مليون سهم، بقيمة 40.74 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.15% إلى 1942.98 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.46 مليون سهم بقيمة 394 ألف دينار بحريني.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.21% إلى 9,479.67 نقطة، عبر تداول أكثر من 150.48 مليون سهم، بقيمة 392.82 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.69% إلى 4,592.61 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41.12 مليون سهم، بقيمة 9.98 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 3.37% إلى 23131.96 نقطة.