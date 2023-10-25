شكرا لقرائتكم خبر عن جناح «تيرا» الأكثر ابتكاراً في قائمة «أجمل معلم سياحي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدَ «تيرا - جناح الاستدامة» في إكسبو جائزة «المكان الأكثر ابتكارًا»، من قبل «تيكتس»، منصة حجز التذاكر عبر الإنترنت، ضمن الفائزين العالميين الـ 7 بجوائز «أجمل معلم سياحي» السنوي، الذي يكرم المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في 8 دول.

وحصدت وجهات: «توليب إكسبيرينس أمستردام» كأفضل «جوهرة مخفية»، و«مدينة ملاهي زومارين الغارف» أفضل «تجربة عائلية»، ومنزل «إل كابريتشو دي غاودي» كأفضل «معلم»، و«متحف البلاط الوطني» كأفضل «متحف»، بالإضافة إلى فوز عرض الضوء «سبيريتوس» في كنيسة «كليريجوس» بجائزة «أكثر موقع متميز».

وتنافس 56 من الفائزين بجوائز الأماكن المميزة على المستوى الإقليمي، وتم اختيارهم بناءً على استعراض آراء أكثر من 1.1 مليون تقييم من العملاء على الموقع الرسمي لـ «تيكتس»، بما في ذلك 7 مواقع في دولة الإمارات، لنيل الألقاب العالمية.

وتم تحديد الفائزين على مستوى العالم من خلال أكثر من 50 ألف صوت أُدلي بها خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 3 أكتوبر خاصةً مع الزيادة الكبيرة في تفاعل الجمهور بهذا العام.

وجاء الفائزون على المستوى الإقليمي في دولة الإمارات: الأكثر تميزاً «القرية العالمية» وأفضل متحف «متحف اللوفر أبو ظبي» وأفضل تجربة عائلية «مدينة أكوافنتشر المائية» وأفضل معلم برج العرب وأفضل نشاط رحلات السفاري الصحراوية الصباحية: القيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الجمال وتناول التمور مع القهوة العربية (من شركة أوشن إير ترافلز). وأفضل جوهرة خفية «ذي فيو - نخلة جميرا» والمكان الأكثر ابتكاراً «تيرّا - جناح الاستدامة في إكسبو دبي».

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة ورئيس الموارد البشرية في مدينة إكسبو دبي: «تيرّا يمثل أكثر من مجرد مكان أو متحف، بل هو القلب النابض لالتزام مدينة إكسبو دبي بالاستدامة. يعمل تيرّا كمختبر للهندسة المعمارية المستدامة من الدرجة الأولى وموطن للمعارض المحفزة ومبادرات وفعاليات تعليمية صديقة للبيئة، وتتمثل مهمته، من الداخل والخارج، في جعل الكوكب محورًا أساسيًا للجميع من خلال بث الإلهام ودفع العمل في مجال الوعي البيئي».

وقال أنكور ثاكوريا، المدير الإقليمي لمنصة «تيكتس» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: «يسعدنا أن نشهد حصول مدينة إكسبو على جائزة عالمية مرموقة، ما يؤكد بشكل واضح على جاذبية المكان الاستثنائية ويسلط الضوء على الاهتمام الكبير بالسياحة في هذا السوق، كما يسرنا ملاحظة النمو المستمر في المبيعات لشركائنا الكرام».