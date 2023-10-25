شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة 53% في أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي.. 3.75 مليار درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 53% على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. ووصل صافي أرباح المصرف في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 41% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إيرادات المصرف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم مقابل 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات. وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 61% ليبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع في المبيعات وتحسن في الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 24%.

انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققةً تحسناً بمقدار 5.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 37.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

ارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62% لتصل إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وتزامن هذا النمو مع انخفاض في نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة الإدارة الحكيمة لمحفظة التمويل المتعثرة؛ بينما حققت نسبة تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 9.0 نقطة مئوية لتبلغ 131.4%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 184 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 14% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 21%.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي لتبلغ 152 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بنمو في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ارتفعت بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل في السوق، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 66% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 13.36%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.03%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 78.6% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 18.8%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث نمت أرباحه بنسبة 53% لتصل الى 3.75 مليار درهم متخطيا بذلك الأرباح المحققة في كامل عام 2022. وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 26%، مما يعكس نجاح نموذج العمل المتنوع للمجموعة والانتعاش في الاقتصاد المحلي. واستطعنا تحقيق زخم قوي لأعمالنا بفضل حفاظنا على مركز راسخ لرأس المال وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن تسجيل نمو قوي في الدخل من مصادر تمويل وغير مصادر تمويل.»

وأضاف: «وبفضل المكانة القوية للمصرف في السوق، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 157 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يؤكد على قوة علامتنا التجارية.»

من جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعاً في نمو الإيرادات التي نمت بنسبة 48% لتصل الى6.7 مليار درهم بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش بالإضافة الى قدرتنا على المحافظة على نهجنا المدروس في إدارة الودائع وتكلفة التمويل.»

وتابع: «وساهم التميز المستمر للمصرف على مستوى السوق في استقطاب ودائع جديدة وصلت إلى 33 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بنسبة 13%، مما ساعد المصرف في الحفاظ على أدنى تكلفة تمويل في المنطقة. وارتفع صافي تمويل المتعاملين بنسبة 6% منذ بداية العام مدفوعاً بنمو التمويل للجهات الحكومية والشركات والأفراد. وندخل الربع الأخير من عام 2023 بوضعٍ مالي قوي ومعدلات رأس مال وسيولة قوية أيضاً، إلى جانب جودة مستقرة للأصول وتحسّن في العوائد، مما سيساعدنا على اغتنام فرص الأعمال المتاحة وتحديد مجالات النمو الجديدة.»

ملخص النتائج المالية للمجموعة

ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.75 مليار درهم مقارنةً مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 48% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 لتبلغ 6.7 مليار درهم مقارنةً مع 4.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بتسجيل الدخل من مصادر التمويل وغير مصادر التمويل نمواً من خانتين.

ارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 61% ليبلغ 4.5 مليار درهم بفضل زيادة أحجام المعاملات وارتفاع معدلات التمويل، بالتوازي مع نمو بنسبة 25% في العائد على متوسط الأصول، ما أسهم في زيادة هامش الربح الصافي لتصل إلى 4.48% مقارنةً بنسبة 3.35% في الفترة نفسها من عام 2022، رغم الزيادة في تكلفة التمويل. ويحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق.

ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 28% ليبلغ 2.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 24%. ويشكل الدخل من غير مصادر التمويل نسبة 33% من إجمالي الدخل، مما يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.

زادت الإيرادات من الرسوم والمعاملات بنسبة 24% على أساس سنوي، مدفوعاً برسوم البطاقات والدخل من التمويل التجاري.

تم دعم إجمالي الإيرادات بالنمو الذي حققته قاعدة المصرف من المتعاملين الجدد والذي بلغ حوالي 157 ألف متعامل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، الأمر الذي يؤكد على التزام المصرف طويل الأمد تجاه المتعاملين وجهوده الدؤوبة لتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع.

ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية واستثمارات التحوّل الرقمي في زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي تمّ تعويضها جزئياً من خلال وفورات الإنتاجية. وسجل المصرف تحسناً عاماً بواقع 5.0 نقطة مئوية في نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 32.6%.

وصلت قيمة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 62%. وانخفضت نسبة تكلفة المخاطر بمقدار 12 نقطة أساس لتبلغ 0.50%. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 9 نقطة مئوية لتبلغ 131.4%.

وصل إجمالي الأصول إلى 184.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو صافي التمويل، وزيادة السيولة النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي، ونمو محفظة الاستثمار.

ارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 117.6 مليار درهم مدفوعاً بنمو التمويل للجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية بنسبة 3%، بينما سجلت محافظ تمويل لأفراد نمواً بمقدار 11%.

ارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 23.0 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023.

وصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 152 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2023، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 28% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 13% لتبلغ 99 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 66% من إجمالي ودائع المتعاملين.

بلغت قيمة تمويل الأصول غير المنتجة 7.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023، بالمقارنة مع 8.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تحسنت نسبة تمويل الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6% بالمقارنة مع 8.3% في 30 سبتمبر 2022.

حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ78.6 % بالمقارنة مع 86.1% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022، في حين سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 18.8% في 30 سبتمبر 2023 مقابل 15.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

عزز المصرف مركزه الراسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 13.36% بالمقارنة مع 12.81% خلال الربع الثالث من 2022، بفضل تحقيق إيرادات قوية ومبادرات التحسين المستمرة. بلغ معدل كفاية رأس المال 18.03% في 30 سبتمبر 2023، ليتجاوز المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مراجعة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

تعتبر مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد («خدمات الأفراد») هي المصرف الرائد بالنسبة للمواطنين الإماراتيين والحافز الرئيسي لنمو أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي. وحققت المجموعة أداءً متميزاً شهد ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.0 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 77% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية وتسجيل نمو في إجمالي التمويل بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 58.4 مليار درهم خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 41% لتبلغ 3.6 مليار درهم إماراتي، بدعم من النمو المشجع للتمويل ونمو الدخل من مصادر التمويل.

وسجلت النفقات التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، في حين أطلق المصرف مبادرات تحسين التكلفة، وواصل التركيز على تبسيط وأتمتة العمليات لتحسين مستويات الكفاءة وتقديم تجارب أفضل للمتعاملين.

وساهم التركيز الاستراتيجي على تقديم تجارب متميزة للمتعاملين في مساعدة المجموعة على توسيع قاعدة عملائها بحوالي 157 ألف عميلاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ارتفعت الودائع بنسبة 9%، ويمثل ذلك دليلاً على الاستراتيجية القوية للمصرف، والتي تُركز على تلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع التوجه الأساسي لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد. وجاء هذا النمو مدفوعاً بنمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 13%.

وعلى المستوى الرقمي، واصل المصرف تقديم أفضل القدرات الرقمية الرائدة في القطاع، كما حرص على إعادة تصميم تجربة العميل، وتمكين عملائه من إجراء المعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة. كما ساهم توفير منصة رقمية جديدة للمبيعات في مساعدة المتعاملين على التفاعل مع المصرف عن بُعد، ما أدى لزيادة المبيعات عبر منتجات تمويل موجّهة للمتعاملين.

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

شهدت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 35% نتيجة لارتفاع الإيرادات وازدياد معدلات المرابحة.

وارتفعت العوائد التشغيلية بنسبة 29%، بما يعكس عودة النشاط الاقتصادي وتحسن الدخل من مصادر التمويل.

وارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 3% ليبلغ 45.1 مليار درهم نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي في تنفيذ الصفقات. ودعم هذا الارتفاع الطلب من قبل الشركات الكبيرة وتسجيل متعاملين جدد للمصرف.

واصل فريق الخدمات المصرفية العالمية إحراز تقدمٍ ملحوظ في رحلة التحول الرقمي، عبر تقديم حلولٍ جديدة ومبتكرة تساهم في دعم المتعاملين رقمياً.

ووصلت قيمة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 225 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 46% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.