شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» و«بروج» تستضيفان لجنة «التقييس» الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعزيز التعاون

المنتجات الإماراتية في 80 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”تستضيف شركة «بروج» الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية، التابعة للمنظمة الدولية للتقييس في أبوظبي والذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق وآسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.ويأتي الحدث تأكيداً على مكانة دولة الإمارات والتزامها بدعم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس، وما تبذله الدولة من جهود بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي ودعم مؤشرات التنافسية، من خلال التطوير المستدام لمنظومة البنية التحتية للجودة.ويستقطب اجتماع «ISO / TC 138» ممثلين عن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل التي تقوم بتطوير المواصفات القياسية الدولية للأنابيب غير المعدنية المخصصة لنقل السوائل ومستلزماتها بما فيها الصمامات والوصلات.وبصفتها عضواً ومضيفاً لهذا الحدث، تبحث «بروج» مع خبراء القطاع والمختصين المشاركين من دول العالم في هذا الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمنتجات وتطوير مواصفات دولية.وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن استضافة الوزارة للاجتماع السنوي للجنة الفنية «ISO / TC 138» التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي، ويؤكد ريادة دولة الإمارات في ملف تطوير البنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز مبادرة «اصنع في الإمارات»».وأضاف: «يعد تطوير ملف البنية التحتية للجودة وإيجاد منظومة متكاملة ومرنة للمواصفات القياسية أحد الركائز التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يعزز دور المنظومة في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، كما تحرص الوزارة في هذا الإطار على تعزيز تعاونها وشراكتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر لضمان مطابقة المنتجات المحلية مع أحدث وأعلى المعايير العالمية».وأشار السويدي إلى أن المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة قد أصدرت أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية في مختلف القطاعات، والتي ساهمت في توفر المنتجات الإماراتية في أسواق أكثر من 80 دولة حول العالم. كما ساهمت جهود مواءمة المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية في تسهيل التجارة البينية ودعم ثقة المستهلكين عبر مواءمة المواصفات القياسية الوطنية وإجراءات تقييم المطابقة.وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تشغل مقعداً في «مجلس المنظمة الدولية للتقييس ISO» في الفترة 2020-2022 من خلال عضوية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.من ناحيته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «يوفر هذا التجمع المهم فرصة للشركة لتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي ودعمها المستمر لقطاع التصنيع في دولة الإمارات بوصفها مقدماً رئيسياً لحلول البولي أوليفين المتميزة التي تخدم العديد من المنتجات النهائية المطلوبة بكثرة». وأضاف أن بروج ستسلط الضوء على سياسة الجودة في الشركة التي تدعم التزامها بالجودة في كافة أعمالها الناجحة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة لكافة أصحاب العلاقة.وقال تورو كوريتا، رئيس اللجنة الفنية «ISO / TC 138» التابعة للمنظمة الدولية للتقييس: «تعتبر اللجنة من أهم اللجان الفنية التابعة لمنظمة المعايير الدولية التي تتعامل مع الأنابيب البلاستيكية والتجهيزات والصمامات الخاصة بنقل السوائل. إن الاجتماع مهم جداً حيث تم تشكيل اللجنة لتصدر وتحافظ على أكثر من 350 من المعايير الممتازة، مع وجود أكثر من 60 معياراً قيد التطوير أو الاقتراح».