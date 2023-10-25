شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» توفر 650 طن كربون سنوياً في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دناتا» أنها ستوفر نحو 650 طناً مترياً من الكربون و1.5 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً بعد اعتماد تقنية جديدة ومبتكرة في مرافق مطار شانغي في سنغافورة.

وتوفر تقنية «التبريد كخدمة CaaS» المياه المبردة وتكييف الهواء من خلال حل موثوق وفعال ومستدام.

وبدأت «دناتا - سنغافورة» اعتماد هذه التقنية، التي قدمتها شركة «كاير» منذ يناير 2022، لتوفير الماء البارد والهواء لمرافق الشحن والتموين والدعم التابعة لها. وقامت بتحديث أنظمة التبريد بكفاءة عالية و«تقنية مخفّضة للاحتباس الحراري».

وأدى اعتماد هذه التقنية إلى انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 54% في مرفق دناتا للشحن، وانخفاض بنسبة 35% في مركز ومكاتب مرفق دناتا للتموين. وتتيح التقنية أيضاً مراقبة مستويات الخدمة والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى استخدام بيانات الطاقة وانبعاثات الكربون لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويعادل توفير 650 طناً مترياً من الكربون سنوياً انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن 530 سيارة تعمل بالبنزين لمدة عام واحد، أو تلك التي تنفثها سيارة متوسطة تعمل بالبنزين تقطع أكثر من 9.65 مليون كيلومتر. كما يعادل أيضاً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن استهلاك 464 منزلاً متوسطاً من الكهرباء لمدة عام واحد.

وتستفيد مرافق «دناتا - سنغافورة» بالفعل من التكنولوجيا المستدامة من خلال استخدام محطة كهرباء على السطح تضم 6500 لوح شمسي، تولد أكثر من 4300 ميغاواط/ساعة من الطاقة الخضراء كل عام.

وقد مكّن ذلك «دناتا» من خفض انبعاثاتها الكربونية المرتبطة بالكهرباء بنسبة 20%. ويعادل توفير الطاقة الذي تحققه أنظمة التبريد الجديدة تركيب 2400 لوح شمسي إضافي على الأسطح.

وقال تشارلز غالواي، مدير دناتا التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية: «لدينا خطط لتوسيع مبادرات (التبريد كخدمة) لتشمل مناطق إضافية من عملياتنا، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لمواصلة وتوسيع جهود تقليل بصمتنا البيئية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كاير» جستن تايلور: «تتيح لنا شراكتنا المستمرة مع دناتا زيادة استثماراتنا في التكنولوجيا منخفضة الكربون في السنوات المقبلة وإظهار كيف يمكن لاعتماد هذه التقنية، إلى جانب استخدام الألواح الشمسية، توفير تبريد نظيف ومستدام».