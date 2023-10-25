شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافى بدعم من مسح إيجابي عن أنشطة الأعمال الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الدولار الدعم اليوم الأربعاء، من مسح أظهر أن أنشطة الأعمال الأمريكية تعافت من انكماش استمر خمسة أشهر، كما زاد الدولار الأسترالي أيضاً بدفعة من احتمال رفع أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات مفاجئة عن ارتفاع التضخم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 106.17 متعافياً من أقل مستوى في أسبوع بلغه الجلسة السابقة عند 105.35.

وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات المجمع في الولايات المتحدة الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع لأعلى مستوى منذ يوليو/ تموز ما يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مساحة أوسع، للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وأبقت قوة الدولار الين الياباني قرب مستوى 150 الذي يحظى بمتابعة دقيقة وجرى تداول العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.84 للدولار بعد أن اتسمت التداولات بالتذبذب على مدى الشهر المنصرم وأبقت المتعاملين على ترقب لأي مؤشر للتدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.7% ليلامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6400 دولار، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.2% في الربع الثالث بما يفوق توقعات السوق بالارتفاع 1.1% وارتفاعاً من 0.8% في الربع السابق.

ودفع ذلك المتعاملين على توقع رفع محتمل للفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الشهر المقبل، بعد أربع مرات من إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

واحتفظ الدولار الأمريكي بأغلب مكاسبه أمام اليورو بعد تراجع العملة الأوروبية الموحدة 0.75% في الجلسة السابقة، بعد بيانات أظهرت أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تحولت بشكل مفاجئ للتراجع هذا الشهر. وجرى تداول اليورو مرتفعاً 0.13% في أحدث التعاملات مسجلاً 1.0602 دولار.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.13% أيضاً مسجلاً 1.2175 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.58505 دولار. (رويترز)