شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع تسهيلات ائتمانية لقاعدة اقتراض بـ 600 مليون دولار لـ «BB Energy» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة BB Energy، إحدى الشركات العالمية المستقلة في مجال تجارة الطاقة، عن نجاحها في تجديد وتوسيع تسهيل ائتماني مضمون لقاعدة اقتراض في منطقة الأمريكتين، لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة في مجال المخزون والذمم المدينة في هذه المنطقة.

وتم إطلاق هذا التسهيل الائتماني بداية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بعد ذلك وصولاً إلى 600 مليون دولار الآن، وذلك على خلفية زيادة كبيرة في حجم الاكتتاب. ويتضمن التسهيل الائتماني ميزة الأكورديون، وهي خيار يمنح الشركة الحق في زيادة حد الائتمان، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النمو المستقبلي.

وتم الحصول على التسهيل الائتماني من مجموعة عالمية متنوعة تضم 11 بنكاً تنتشر في مناطق مختلفة من العالم. وقامت شركة ING Capital LLC بدور منسق ومدير الاكتتاب لهذا القرض المشترك، وسوف تستمر بالعمل كوكيل إداري للتسهيل الائتماني. وكان Citibank,N.A. قد لعب دور بنك إدارة النقد في هذه الصفقة. وشارك في الصفقة أيضاً كلٌّ من بنك Natixis NY، وSociété Générale NY، وHSBC Bank USA، وWells Fargo Bank,، وN.A، وبنك Credit Agricole Corporate، وبنك UBS Switzerland AG، وبنك Garanti Bank International. كما انضم إلى الصفقة بنكان جديدان هما، Deutsche Bank، ومجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..

وقال سيرجيو مارزيتا، المدير المالي الإقليمي لشركة BB Energy في الأمريكتين: «نحن سعداء جداً بنجاحنا في إنجاز هذا القرض المشترك لتسهيلنا الائتماني في الأمريكتين. ويمثل تجاوز الاكتتاب من شركائنا من البنوك دليلاً واضحاً على ثقتهم القوية بشركتنا. كما يسعدنا أن نرحب ببنكين جديدين اختارا الانضمام إلى هذه الصفقة، وهما دويتشه بنك ومجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group. وأود أن أشكر البنك الرئيسي الذي عمل على إنجاز هذه الصفقة، ING Capital LLC، وجميع المساهمين في تقديم هذا القرض، سواء البنوك التي كانت موجودة معنا مسبقاً أو تلك التي انضمت إلى هذه الصفقة مؤخراً. ونحن ممتنون للغاية لثقتهم الراسخة والمستمرة بشركة BB Energy، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم».

من جانبه، قال كاوي توديسكيني، رئيس قطاع تمويل التجارة والسلع في الأمريكتين في بنك ING: «نحن سعداء للغاية بلعب دورٍ رئيسي في تجديد وتوسيع التسهيل الائتماني لقاعدة الاقتراض في الأمريكية لشركة BB Energy. ويمثل دخول مقرضين جدد وما نتج عن ذلك من زيادة كبيرة في حجم الاكتتاب، شهادة حقيقية على نضج عمليات BB Energy في الأمريكتين».

جدير بالذكر أن شركة بي بيب إنيرجي BB Energy تعاونت مع مؤسسة Komgo لإطلاق أول تسهيل ائتماني لقاعدة اقتراض رقمي في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسوف يكون التسهيل الائتماني الجديد قاعدة اقتراض رقمية على المنصة الرقمية لمؤسسة Komgo. ويعكس هذا التعاون مع Komgo الهدف الذي تسعى شركة BB Energy وشركائها الماليين لتحقيقه في هذه الصفقة، بتوفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة من خلال التعاملات الرقمية.