شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.2% اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وأغلق عند 10504 نقطة، اليوم الأربعاء، بزيادة 1.2%، وبتداولات بلغت 4.585 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تداول، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 187.241 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.813 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 187 شركة

ارتفعت أسهم 187 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات الحمادي، والشرقية للتنمية، والبلاد، واتحاد اتصالات، والتعمير، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، صناعة الورق، والأصيل، والدريس، وكابلات الرياض، وتعليم ريت، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 22671 نقطة، وبتداولات بلغت 22.426 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 889.680 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.601 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة في نهاية تعاملات اليوم، بينما انخفضت 18، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.