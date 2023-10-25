شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صناعة الحبوب: مليون طن حجم استهلاك المكرونة فى مصر سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد السباعى عضو غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن حجم الاستهلاك السنوي في مصر من المكرونة يصل إلى مليون طن ويجرى تلبية كافة احتياجات السوق في البلاد من الإنتاج المحلي، ونسب الاستيراد تكون لا تذكر وقاصرة على بعض المنشآت الفندقية.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الطلب التصديري على المكرونة في تزايد مستمر في الأسواق الأفريقية ولدى دول الجوار مثل السودان وأن المنتج المصري من المكرونة يصدر بكميات كبيرة تصل إلى 160 ألف طن سنويًا وفي تزايد مطرد، خاصة مع تطور كبير في جودة الإنتاج مما سمح بدخول أسواق جديدة في أوروبا.

وذكر أحجم الإنتاج من المكرونة في السوق المصرية يسجل 1.5 مليون طن سنويا وهناك تطور مستمر في الطلب الاستهلاكي بالسوق المصري مع الزيادة السكانية الكبيرة بجانب تغير الأنماط الاستهلاكية في مصر.