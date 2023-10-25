شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف مؤتمر «أسماء النطاق» لأول مرة بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق مؤتمر «أسماء النطاق»، الأسبوع المقبل، في دبي بمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في هذا المجال وأكثر من 35 شركة عالمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار يومي 1-2 نوفمبر/ تشرين ثان 2023، ويمثل المنصة المثالية لأكثر من 150 مشاركاً من المتخصصين في«البلوك تشين 3.0»، الاستضافة السحابية، ومقدمي خدمة «إس أي أي إس»، لتبادل الخبرات والابتكارات التكنولوجية، ويشمل عدداً من حلقات النقاش التي تركز على أفضل الممارسات والتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة، كما يركز على مستقبل الإنترنت و الدور المهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها مركزاً جديداً للنطاقات وشركات الاستضافة.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين على التزام مركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين بتعزيز النقاشات المهمة حول أحدث التقنيات التحويلية نظراً لأهميتها في تحديد الديناميكيات المستقبلية لملكية النطاق الرقمي. وقال: نفخر بالتعاون مع AEserver.com في هذا المؤتمر، والذي يركز على اعتماد الويب 3.0، يعكس التباين والقيمة الإضافية التي يجلبها إلى صناعة أسماء النطاقات، ما يؤدي إلى إثراء إطار عمل «ويب 2.0».

وأشار الزرعوني، إلى أن هذا الحدث يقدم رؤية مهمة وخاصة للشركات والمسجلين في مجال الويب 2.0، من خلال تسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يوفرها نموذج الويب 3.0.

وأضاف: «تشُكل الأصول الرقمية عصراً جديداً في قطاع التمويل، في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها دبي في مجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين».

وأوضح منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ AEserver، أنه: «تماشياً مع الازدهار والنمو الذي يشهده القطاع التكنولوجي في دولة الإمارات، نظراً لمكانتها الريادية عالمياً في هذا المجال، عملنا على تنظيم هذا الحدث الرائد من نوعه، والذي يجمع بين الرواد والخبراء والشركات من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وأحدث التطورات في القطاع التكنولوجي».