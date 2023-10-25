شكرا لقرائتكم خبر عن بيع شقة بـ 183 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إيه إتش إس» العقارية عن تسجيل صفقة قياسية على مستوى مشاريعها، من خلال بيع شقة بنتهاوس في مشروع «ون كانال» مقابل 50 مليون دولار (183 مليون درهم) لملياردير أوروبي، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات العقارية لشقق البنتهاوس في دبي. وتبلغ مساحة شقة البنتهاوس أكثر من 30 ألف قدم مربعة، وهي أقرب لكونها قصر عُلوي فاخر.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة ، الأربعاء، تسجيل 411 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 485.85 مليون درهم و346 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 876.93 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 36.51 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه. وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 40.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 117.19 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10.1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42.1 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 131.53 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 139.55 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 16.3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 224.86 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 21.37 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 203.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 18.46 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17.02 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 115.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 44 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12.43 مليون درهم.

