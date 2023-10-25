شكرا لقرائتكم خبر عن 9.42 مليار دولار إيرادات وزارة النفط العراقية خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومـو».

وقالت الوزارة في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: «بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 103.14 مليون برميل، بإيرادات بلغت 9.42 مليار دولار».

وأشارت الإحصاءات إلى أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102.22 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 473335 برميلاً، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 449423 برميلاً، وبمعدل سعر البرميل الواحد بلغ 91.35 دولار».

وتابعت، أن «الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة».