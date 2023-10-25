شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل بعنوان: «تحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وبالتزامن مع يوم الإحصاء العالمي وبحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية المختصين في مجال تحليل البيانات، وذلك في إطار جهودها الرامية، لإبراز الفرص والدور الكبير للذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال وتوفير البيانات الدقيقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وشملت الورشة على العديد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة والرقمية في أنظمة قاعدة البيانات، وجودة إدارة البيانات، والمؤشرات والنتائج التي تعكس التنمية واستشراف المستقبل، وإدارة البيانات الضخمة في طور الذكاء الاصطناعي.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على استمرارية تقديم ورش العمل الموجهة والمتخصصة وتنويعها، بما يتناسب مع خطط الدائرة لتطوير القطاعات الاقتصادية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز استخدامات التكنولوجيا، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مثل هذه الورش تتماشى مع رسالة الدائرة التي تهدف من خلالها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولاً لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين،

ومن جانبها، قالت نورة بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «يأتي تنظيم هذه الورشة من منطلق وعي الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل، ولتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة. والتي بدورها تتطلب منظومات إحصائية قابلة للنمو والتحديث إلى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرق والمنهجيات الإحصائية، وإدارة المعرفة. حيث يعتبر محتوى الورشة من الوسائل التي تسهم في تعزيز القدرات العلمية والبحثية وتطويرها لدى الباحثين».

كما وأشارت بأن هذه الورشة تأتي لتأكيد جهود الدائرة لتوثيق وتعزيز العمل المشترك مع شركائها في شتى المجالات، من أجل تحسين إصدار البيانات وتوحيد المفاهيم ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية، إضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات وأساليب العمل الإحصائي بما يتوافق مع التوصيات والمعايير الدولية، إضافة إلى المعايير الإحصائية المتبعة في مجال إعداد الإحصاءات في عصر الذكاء الاصطناعي.