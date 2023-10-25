وزير التجارة يبحث تعزيز الشراكة مع عدد من المسؤولين على هامش “مستقبل الاستثمار”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لقاءات على هامش اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض.

واجتمع مع نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة عضو مجلس العموم أوليفر دودن، ومستشار رئيس وزراء المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار فرانك بتيتغاس، وتم بحث سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين الصديقين.

كما عقد معاليه لقاءً مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ولقاءً مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية حسام هيبة، وتم مناقشة تطوير التعاون التجاري، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية.

تأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تحت عنوان “البوصلة الجديدة” الذي يسلط من خلاله الضوءعلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين على التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار والمناخ.