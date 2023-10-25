شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات جديدة فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات البورصة العالمية وكذلك أداء الأسهم وسوق الذهب وغيرها من المؤشرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

استقبل أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي دكتور عبدالله فهد الشامي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة آلية تعزيز التعاون بين المؤسستين وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية التي يقدمها كل معهد.

رئيس معهد التخطيط القومي

وفي بداية اللقاء وجه العربي التهنئة للدكتور عبد الله فهد الشامي بمناسبة توليه منصب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط متمنياً له التوفيق والنجاح في المهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن معهد التخطيط العربي يحظى بتقدير ومكانة خاصة لدى جميع المسئولين بمعهد التخطيط القومي، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المعهد على مزيد من التعاون في المجالات كافة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف العربي أهم المراكز البحثية التي يضمها معهد التخطيط القومي وكذلك الأنشطة التدريبية والبحثية وبرامج خدمة المجتمع التي يقدمها، إلى جانب إلقاء الضوء على مجالات التعاون السابقة بين المؤسستين وبحث سبل تعزيزها.

يجري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على مدار يومين زيارة للعاصمة الألمانية برلين يلتقي خلالها عدداً من المسئولين بالحكومة الألمانية، وكذا مسئولي كبريات الشركات الألمانية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وسبل تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وزير الصناعة

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع عدد من الوزراء بدولة ألمانيا تشمل لقاءً مع روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ، وكذا لقاءً مع آنجا هاجدوك وزير الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية، كما يلتقي مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين – فستفاليا، وسيترأس الوزير ونظيرته الألمانية اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

كما سيعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، تشمل شركة وايلو المتخصصة في صناعة المضخات، وشركة بيلشيم المتخصصة في انتاج الألياف المقاومة للاشتعال، وشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات؛ بالإضافة الى لقاء مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني، ومسئولي شركة Giesecke and Deviant الألمانية الرائدة في مجال طباعة الأوراق النقدية والبطاقات الذكية وأنظمة التعامل النقدي. كما يلتقي سمير مسئولي شركة تيسين كروب المتخصصة في إنتاج الصلب وقطع الغيار وهندسة النظم، إلى جانب عقد لقاء مع مسئولي شركة cube المتخصصة في إنتاج الدراجات.

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ55 لوحدات سكنية

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، كما شملت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك لأكثر من 140 أسرة من سكان جزيرة الوراق، ممن اختاروا وحدات سكنية بديلة أو قطع أراضٍ سكنية، حيث شملت القرعة التعريف بأرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة وكذا بيانات قطع الأراضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

صرح بذلك المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، مضيفاً أن قرعة اليوم هي القرعة الـ٥٥ والتي أتاحت للمرة الأولى قطع أراضٍ سكنية بجانب محور الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفقاً للاشتراطات، وأنه تم التعامل حتى الآن على ملفات أكثر من 2600 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة بخلاف قطع الأراضي السكنية.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن القرعة بدأت بالوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، ثم تلا ذلك الاقتراع على الوحدات البديلة بمنطقة مطار إمبابة، ثم قطع الأراضي السكنية بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة مصر للزيوت والصابون، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

لجنة القيد في البوصة

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وسبيد ميديكال، بمراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا، والتنبيه على شركتي انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، والبنك المصري الخليجي بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.