شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إلكترو جروج بسوق الصفقات بقيمة 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الدولية للصناعات الكهربائية والإلكترونية-الكترو جورج خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 134.1 ألف سهم بقيمة 60 مليون جنيه، وصفقة على شركة جمشة للتنمية السياحية بحجم تداول 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على شركة فندق كاز دل مار بحجم تداول 250 ألف سهم بقيمة 6.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.6 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 26 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 41 مليار جنيه عند مستوى 1.590 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.1%، والعرب على 8.71%، واستحوذت المؤسسات على 20.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 174.1 مليون جنيه، 97.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 177.5 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 28701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5211 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1429 نقطة.