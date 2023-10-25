شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون البلدية يبحث تعزيز التعاون مع وزير التجارة الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيليه تافيو، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة أنو ايريكا فيليانين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان" ومجالات المُدن الذكية، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول المتاحة وأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات البناء الحديث.

بناء الشراكات الاستراتيجية

أثنى الوزير الفنلندي خلال اللقاء بالنقلات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى مختلف المجالات، متمنياً أن تستمر العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير الحقيل بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون المستمر بينهما في كافّة المجالات، متمنياً الاستمرار في تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

يذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد زار في شهر مارس الماضي جمهورية فنلندا، والتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين والوزراء لبحث سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين المملكة وفنلندا في العديد من المجالات.

وكان الحقيل، قد شهد على هامش ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي الذي استضافته العاصمة أوسلو في مارس الماضي؛ توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والفنلندية في مجالات الإسكان والحلول الهندسية والطاقة المتجددة، واتفاقيات أخرى في مجالات تقنيات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأنظمة البيئية.