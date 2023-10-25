شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض.

وتطرّق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بيئة استثمارية جاذبة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي مميز، يجعلها نقطة وصل بين الشرق والغرب.