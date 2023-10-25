شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط في أمريكا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الجاري.

وبلغ مخزون النفط الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1ر421 مليون برميل بزيادة قدرها 4ر1 مليون برميل عن الأسبوع السابق.

ارتفاع مخزون البنزين

كما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 160 ألف برميل إلى 5ر223 مليون، في حين تراجع مخزون المكررات النفطية بمقدار 69ر1 مليون برميل إلى 1ر112 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

و تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 6ر85% من الطاقة التشغيلية.