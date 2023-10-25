شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه عند مستوى 1.590 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 28 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والقناة للتوكيلات الملاحية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وأم بي للهندسة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والعربية للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وجنوب الوادي للأسمنت، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، العبور للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أوراسكوم للتنمية مصر، وبنك البركة مصر، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والنساجون الشرقيون للسجاد، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة الاستيراد.





البورصة تربح 41 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه عند مستوى 1.590 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.1%، والعرب على 8.71%، واستحوذت المؤسسات على 20.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 174.1 مليون جنيه، 97.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 177.5 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 28701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5211 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1429 نقطة.

وصعدت أسهم 137 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 7.3 مليون سهم، 20.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 62 سهم، على التوالي.