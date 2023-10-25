شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي يسجل أقوى أداء يومي منذ 17 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت الأسهم القيادية مؤشرات أسواق الإمارات للصعود في جلسة، الأربعاء، لينهي مؤشر سوق دبي المالي التداولات مرتفعاً 2.66% إلى 3841.12 نقطة فيما صعد سوق أبوظبي 0.56% عند 9324.88 نقطة.

وبهذا الارتفاع سجل مؤشر سوق دبي أعلى صعود يومي له منذ منتصف مايو/ أيار 2022، عندما سجل قفزة 2.77% يوم 13 مايو.

وقفز سهم «إعمار العقارية» 4.23%، وصولاً عند سعر 6.64 درهم، كما ارتفعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 3.43% إلى 16.55 درهم، و«دبي الإسلامي» 2.27% إلى 5.39 درهم، و«إعمار للتطوير» 7.4% إلى 6.1 درهم، و«إمباور» 4.14% إلى 1.76 درهم و«ديوا» 2.57% عند سعر 2.39 درهم.

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم مجموعة «ملتيبلاي» 5.41% إلى 3.31 درهم، و«الدار العقارية» 4.81% عند 5.01 درهم، و«أدنوك للغاز» 1.6% إلى 3.18 درهم.

وقال المحلل المالي عميد كنعان: «جاءت ارتفاعات، الأربعاء، عقب تراجعات غير مبررة للعديد من الأسهم، طالت شركات كبرى تتمتع بأساسيات قوية».

وعد كنعان أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الارتفاعات لتصحيح المسار، كون سلسلة التراجعات جاءت بسبب قلق مبالغ فيه من قبل المستثمرين، بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبلغت سيولة الأسهم 1.4 مليار درهم، منها 969.34 مليون درهم في سوق أبوظبي، و458.36 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 397.94 مليون سهم، توزعت بواقع 203.48 مليون سهم في أبوظبي، و194.46 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23724 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق. وفي قطاع المالية، ارتفع «أملاك» 8.81% و«مصرف عجمان» 0.47% و«دبي المالي» 3.1% و«جي إف إتش» 3.2% و«شعاع كابيتال» 2.5%.

وارتفع في العقار سهم «ديار» 3.2% و«الاتحاد العقارية» 3.1%، مقابل نزول «تيكوم» 0.37%. وعلى صعيد قطاع الصناعة زاد «أرامكس» 3.5% و«العربية للطيران» 3.6% و«دبي للاستثمار» 2.66% و«الخليج للملاحة» 1.27% و«سالك» 3%.

وبشان المرافق، استقر سهم «تبريد» أمام ارتفاعات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومؤسسة الإمارات لانظمة التبريد المركزي إمباور.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الطاقة والمالية والعقار والصناعة والمرافق. وفي قطاع المالية، ارتفع أبوظبي الأول 0.15%، مع استقرار أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي.

وارتفع في الطاقة أدنوك للتوزيع 3% وأدنوك للحفر 3.43% ودانة غاز 0.49%. وزاد في العقار إشراق 1.4% ومنازل 0.28% ورأس الخيمة العقارية 4.94%.

وزاد في الصناعة سهم أدنوك للإمداد 1.47% وحديد الإمارات-أركان 1.5% والجرافات البحرية 3.52% وكيو2.91% مقابل نزول ألفا ظبي 0.55%.

وارتفع في قطاع الاتصالات، سهم اتصالات إي آند 0.76% مع استقرار الياه سات.

وارتفع في المرافق سهم طاقة 0.33%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة الأسهم في أبوظبي العالمية القابضة بقيمة 211.4 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 399.9 درهم، تلاه ألفا ظبي بسيولة ب109 ملايين درهم، وصولاً إلى مستوى 18.2 درهم، ثم ملتيبلاي، الذي اجتذب 95.5 مليون درهم، ليغلق عند 3.31 درهم، ورابعاً الدار العقارية بتداولات قدرها 86.24 مليون درهم وأقفل عند 5.01 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات إعمار العقارية ب145.65 مليون درهم، مغلقاً عند 6.64 درهم، تلاه الإمارات دبي الوطني باستقطابه 85.9 مليون درهم، ليغلق عند 16.55 درهم، ثم دبي الإسلامي، الذي اجتذب 37.6 مليون درهم، وصولاً إلى 5.39 درهم، وإعمار للتطوير بتداولات 21.8 مليون درهم، ليغلق عند 6.1 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات، حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.47 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و25.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و532 ألف درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 31.47 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 41.95 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و33.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الاجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 41.26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و965 ألف درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 17.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.86 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و12.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 17.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.86 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و12.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي.