شكرا لقرائتكم خبر رئيس رواندا: تمكين المرأة ساهم في تطوير التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، أن بلاده عملت على تمكين المرأة لتدوير عجلة التنمية وتطويرها، مبينا أن النساء لهن دور مهم في عملية التنمية.

وقال كاغامي خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن النسخة السابعة لمبادة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، إن رواندا عملت على تمكين المرأة من أجل تدوير عجلة التنمية وتطويرها، حيث إن المرأة تشكل 52% من عدد السكان في بلاده.

وأضاف الرئيس بول كاغامي أن جمهورية رواندا تعمل على جلب الاستثمارات في عدد من القطاعات المختلفة والاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المجتمع من تطوير أنفسهم والتحاقهم بالتعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتشجيعهم على العمل في البنى التحتية، إلى جانب الحرص على الاستثمار في التقنيات، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نفهم طبيعة التحديات لمعالجة المشكلات في دول أفريقيا.

وأعرب رئيس جمهورية رواندا عن شكره للسعودية على إتاحة هذه الفرصة لمشاركة قادة الدول والشركات العالمية في مبادة مستقبل الاستثمار.

وانطلقت أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان «البوصلة الجديدة»، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أمس الأول، بمشاركة نحو 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى 3 أيام، حيث تختتم فعالياتها اليوم.