شكرا لقرائتكم خبر هيئة المقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت الجلسات سبل تطوير العلاقات الثنائية واستفادة البلدين من الخبرات المشتركة في مجال المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف جميعهم ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.