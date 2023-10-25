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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين نظمت جلسات حوارية بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للمقاولين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، ومشاركة نخبة من المقاولين السعوديين ونظرائهم من الجمعية الإيطالية للمقاولين، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتناولت الجلسات سبل تطوير العلاقات الثنائية واستفادة البلدين من الخبرات المشتركة في مجال المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف جميعهم ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.