الاقتصاد

هيئة المقاولين

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- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين نظمت جلسات حوارية بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للمقاولين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، ومشاركة نخبة من المقاولين السعوديين ونظرائهم من الجمعية الإيطالية للمقاولين، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتناولت الجلسات سبل تطوير العلاقات الثنائية واستفادة البلدين من الخبرات المشتركة في مجال المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف جميعهم ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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