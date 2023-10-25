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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان الزيتون في نسخته الثالثة، انطلق في مدينة تبوك، و يستمر لفترة 5 أيام، بمشاركة أكثر من 40 عارضا من مزارعي الزيتون بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي، أن المهرجان يعرض أجود أصناف الزيتون الذي تشتهر بإنتاجه المنطقة، وما يستخرج منه من منتجات تحويلية من زيت ومخللات ومخلفات ينتج منها الفحم، حيث حرص الفرع على فحص الزيتون قبل عرضه بالمهرجان للتأكد من مطابقته وجودته، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي لجميع مزارعي المنطقة، لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية، وبما يحمله من فوائد غذائية.

وبين الرويلي أن المهرجان يأتي استمرارا لتحقيق أهداف الوزارة التي تسعى من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين على فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية لاسيما منتجات الزيتون ومشتقاته والتعريف بها.