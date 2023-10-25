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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية وفنلندا وقعتا مذكرة في مجال التقنية والاتصالات، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات.

وقع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومن الجانب الفنلندي وزير التجارة الخارجية والتنمية فيل تافيو، وذلك في مقر الوزارة في الرياض.

وبموجب المذكرة التي وقعتها الوزارة مع نظيرتها الفنلندية «وزارة النقل والاتصالات»؛ سيتعاون الطرفان في تطوير التقنيات الناشئة إنترنت الأشياء، والسحابة، وتقنيات الشبكة اللاسلكية الجديدة، وتنمية القدرات الرقمية، إضافةً إلى مجالات التحول الرقمي الحكومي والتقنيات الحديثة.

وستعمل المذكرة على تطوير برامج مشتركة، بما في ذلك بناء القدرات والمشاريع البحثية ومشاريع البحوث المشتركة المتعلقة باستشراف التقنية، وتنسيق مشاركة القطاع الخاص في المملكة وفنلندا.