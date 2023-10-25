نيوم تستثمر 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير مركبات ذاتية القيادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمار 100 مليون دولار، في «بوني إيه آي Pony.ai»، الشركة العالمية الرائدة في مجال المركبات ذاتية الذاتية، بهدف تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم نيوم وبوني إيه آي، من خلال هذه الشراكة، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.

ويتضمن الاستثمار إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظرا لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة «بوني إيه آي» في المنطقة.

وتشكل نيوم ببيئتها الفريدة مختبرا حيا عالمي المستوى، لتعزيز تجارب وتقنيات التنقل الذاتي، ليكون جزءا أساسيا من منظومة النقل المستدام متعدد الوسائط، المدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100، ونظرا لكونها تبنى من الصفر، دون أي وجود لتعقيدات البنى التحتية القديمة، ستوفر نيوم بيئة مثالية لتحسين وتنفيذ حلول التنقل ذاتية القيادة المتطورة برا وبحرا وجوا، مدعومة باستثماراتها السابقة في المركبات الكهربائية العمودية eVTOL في شركة «فولوكوبتر» إلى جانب استثمارها في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.

وتعد «بوني إيه آي» أول شركة تقوم بتشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل، التي تعرف بـ«روبوتاكسي»، وتقدم خدماتها في كل من بكين وقوانغتشو، وهي من بين أوائل الشركات التي حصلت على تصاريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل في 4 مدن رئيسة في الصين، وهي: بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشنزن.

التنقل الذاتي

«يتماشى هذا الاستثمار مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة. إن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ»بوني إيه آي» أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب».

تقنيات جديدة

«يعد الاستثمار في «بوني إيه آي» جزءا أساسيا من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخال من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم، وسيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم، هذا الاستثمار يقربنا أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأمانا للركاب والمسافرين».

أرض المستقبل