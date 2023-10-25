شكرا لقرائتكم خبر حث الدول العربية للاستفادة من تجربة المملكة في أنظمة تتبع الشاحنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث مجلس وزراء النقل العرب، الدولَ العربية على الاستفادة من تجربة المملكة في تطبيق منظومة التتبع AVL، وتركيبها على مركبات نقل الركاب والبضائع، التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، والاستفادة من تجربتها في مجال تطبيق وإصدار وثائق النقل الالكترونية (وثيقة نقل، بيان الحمولة)، وما تحققه هذه التجربتان من توثيق معلومات الشحنات وحالتها، وحماية حقوق أطراف عملية النقل، ورفع مستوى أمان ونظامية عملية النقل، إضافة إلى أثرهما في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرار.

وأوصى المجلس الدولَ على مواءمة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بنقل المواد الخطرة، وتبني سياسات موحدة لفترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، بما يعزز من سلامة النقل، ويدعم السلامة المرورية ويخلق بيئة جيدة للناقلين بالشكل الذي يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة.

ورأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي، في الدورة الـ71، في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري، لمناقشة تعزيز الربط والتكامل بين الدول العربية في مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية، وبحث سبل التعاون في المنصات الالكترونية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التعاون العربي ويوطده، والاتفاق على مخرجات تقود المنطقة لمستقبل مشرق ينمو به التبادل التجاري، ويسهل معه عمليات التصدير وجذب المستثمرين.