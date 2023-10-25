حث الدول العربية للاستفادة من تجربة المملكة في أنظمة تتبع الشاحنات

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وأوصى المجلس الدولَ على مواءمة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بنقل المواد الخطرة، وتبني سياسات موحدة لفترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، بما يعزز من سلامة النقل، ويدعم السلامة المرورية ويخلق بيئة جيدة للناقلين بالشكل الذي يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة.
ورأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي، في الدورة الـ71، في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري، لمناقشة تعزيز الربط والتكامل بين الدول العربية في مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية، وبحث سبل التعاون في المنصات الالكترونية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التعاون العربي ويوطده، والاتفاق على مخرجات تقود المنطقة لمستقبل مشرق ينمو به التبادل التجاري، ويسهل معه عمليات التصدير وجذب المستثمرين.
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