شكرا لقرائتكم خبر عن "ASpace" تستثمر مليار ريال في أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة اليوم، إتمام شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، استثماراً بقيمة مليار ريال، لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة، على أن يرتفع حجم استثمار الشركة تباعاً مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية.

وستستفيد ASpace من موقع المملكة الجغرافي كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء في المنطقة من خلال الاستثمار في الاقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70% من سوق الفضاء، الأمر الذي سيعزز أيضا من قدرات المملكة في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة من خلال نقل المعرفة والخبرات إلى جانب تنمية القدرات الوطنية في تقنيات الفضاء.

تعزيز تنافسية المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية عبدالله بن عامر السواحه أن الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لجذب تقنيات واستثمارات الفضاء الذي يشهد نمواً متسارعاً، موضحاً أن الحراك الذي أحدثته المملكة بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله- في مجال الفضاء يعد رافداً رئيساً لدعم وتنويع الاقتصاد وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة.

من جانبه قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح: "إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يعد النواة الأولى للاستثمار في المملكة في هذا المجال، لا سيما أنه يعد من ضمن المجالات المستقبلية، والذي التي تتضمن فرصا عالمية واعدة، ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار بالمملكة، والتي تشهد نهضة استثنائية على كافة الأصعدة، حيث إن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورا غير مسبوق، ما يعزز من تنافسية المملكة عالميا".

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، محمد بن سعود التميمي، استثمار شركة ASpace في المملكة بعلامة فارقة مهمة للشركة، وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على قطاع الفضاء بالمملكة، وقاعدة تصنيع الأقمار الصناعية الشاملة في المنطقة، مبيناً أن الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتطوير تقنيات الفضاء ليس فقط إقليمياً، ولكن أيضًا على مستوى العالم.

وجرى تسليم شركة ASpace - التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها - رخصة الاستثمار على هامش فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقد بمدينة الرياض، حيث قامت وزارة الاستثمار ووكالة الفضاء السعودية بأدوار محورية لإنجاح المشروع بدءا من دعوة الشركة إلى المملكة، وتطوير فرص الشراكة وتوفير مواقع التصنيع، وصولا إلى إغلاق أول صفقة استثمارية نوعية في مجال الفضاء.