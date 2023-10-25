شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يناقش تعزيز التعاون مع وزير التجارة الخارجية الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش اليوم، وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة والمقامة في الرياض.

وحضر الاجتماع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.

لقاء مع وزير الشؤون البلدية

كما التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيليه تافيو، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة أنو ايريكا فيليانين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان" ومجالات المُدن الذكية، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول المتاحة وأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات البناء الحديث.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير الحقيل بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون المستمر بينهما في كافّة المجالات، متمنياً الاستمرار في تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة.