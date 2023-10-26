سعر جرام الذهب بختام تداولات اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب بختام تداولات اليوم الأربعاء وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر يسجل 2600 جنيها للجرام وسط تذبذب ملحوظ في سعر الذهب وتغيرات لحظة في السوق.

سعر الذهب الآن في مصر

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك عودة للطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب بنسبة مبيعات تصل 60 % مقابل 40 % للمشغولات الذهب، رغم تحركات الأسعار في السوق المحلي لمستويات فوق 2400 جنيها للجرام من عيار 21.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السبائك كانت تحصل على نصيب الأسد من المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 70 %، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو وأغسطس وحتى نصف شهر سبتمبر 2023.

وأشار سامح عبد الحكيم، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لتصل نسب مبيعات المشغولات حاليًا 40 % من مبيعات السوق، لافتا إلى أن الطلب يتنامي على أوزان الذهب ذات الأحجام الصغيرة بسبب تحرك الأسعار.