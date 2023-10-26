شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار النفط بعد أنباء تأجيل الاجتياح البري لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تذبذبت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على تأجيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تراجع في بداية تعاملات اليوم بنسبة تصل إلى 2% بعد التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تأجيل الغزو البري لقطاع غزة.

وبعد ذلك استعاد الخام كل خسائره مع تفسير الأسواق لتقرير الصحيفة على أنه إشارة إلى احتمال تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، حيث اعتبر اجتياح غزة أمرا "متوقعا".

ارتفاع مخزون النفط بأمريكا

في تعاملات الظهيرة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر0% إلى 33ر84 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 93ر88 دولارا للبرميل تسليمديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحالي، كما ارتفع مخزون البنزين.

وبلغ مخزون النفط الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي 1ر421 مليون برميل بزيادة قدرها 4ر1 مليون برميل عن الأسبوع السابق، كما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 160 ألف برميل إلى 5ر223 مليون، في حين تراجع مخزون المكررات النفطية بمقدار 69ر1 مليون برميل إلى 1ر112 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.