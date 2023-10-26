شكرا لقرائتكم خبر عن طرق وقنوات يَصعُب تتبعها.. كيف تُغسل الأموال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

حذر خبير اقتصادي من 6 أساليب وأشكال يتبعها المتهمون بغسل الأموال، مبيناً أن هذه القضية تعد تهديداً كبيراً للاقتصادات والأمن العالميين، ولمكافحته، يجب على الحكومات والمؤسسات المالية والقانونية، العمل بشكل مشترك لتعزيز الرقابة وتشديد القوانين المالية والتعاون الدولي في جهود المكافحة، كما أن بذل جهود مشتركة، يمكن أن يسهم في تقليل تأثيراته والمحافظة على الأمن الاقتصادي والوطني.

ويعرف غسل الأموال، بأنه عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو وكأنها مكتسبة بشكل شرعي، من خلال سلسلة عمليات مالية معقدة، تشمل تحويل الأموال، وتقسيمها إلى مبالغ أصغر، وتجنب الكشف عن هويتها الحقيقية. تهدف عمليات غسل الأموال إلى إخفاء أصل الأموال وتقليل اكتشافها من قبل السلطات.

وقال محمد حلمي الخبير الاقتصادي: «هناك 6 أشكال وصور لغسل الأموال، تلجأ إليها المنظمات والمتهمون من أجل حجب الرؤى عن الطرق غير الشرعية التي يتخذونها لكسب المزيد من الأموال وتحويلها إلى خارج الحدود، وهذه أشكال وأساليب قد تؤدي إلى عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة».

شراء عقارات ثمينة

وأوضح حلمي أن من بين هذه الأساليب، الاستثمار في العقارات، حيث يشتري غاسلو الأموال عقارات باهظة الثمن باستخدام أموال غير مشروعة، ثم يبيعونها بأرباح عالية، واحتساب الأموال النظيفة من هذه الصفقات، بجانب إنشاء شركات وأعمال تجارية وهمية، تبدو وكأنها تعمل بشكل قانوني وتولد أرباحاً شرعية، ولكنها في الواقع لا تقدم أي خدمات حقيقية.

وكشف حلمي أن المتهمين بغسل الأموال يعقدون صفقات مالية معقدة تشمل عدة أطراف وحسابات مصرفية دولية، لتشتيت الأموال وجعلها صعبة التتبع، ويمكن أن تشمل هذه الصفقات شراء وبيع الأصول المالية أو تحويلات بنكية، وتقسيم الأموال غير القانونية إلى مبالغ صغيرة يتم تداولها بشكل منتظم، يصعب تتبع مصدرها وتحديدها كأموال غير قانونية.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن من أشكال غسل الأموال، الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا، مثل استخدام العملات الرقمية والتشفير لإخفاء الأموال وتبديلها بسهولة، وشبكات التجارة غير القانونية، التي تشمل العمليات الكبيرة لغسل الأموال، مثل تجارة المخدرات والأسلحة وغيرها من البضائع غير القانونية.

الأسباب والدوافع

وقال حلمي: «هناك عدة أسباب تدفع الأفراد والمؤسسات إلى القيام بعمليات غسل الأموال، منها: تجنب اكتشاف الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من الجرائم، مثل تجارة المخدرات أو الفساد الحكومي، يمكن أن تكشف عنها وتتسبب في مشاكل قانونية، وتمويل الإرهاب، حيث يستخدم غسل الأموال لتمويل الأنشطة وتجنب الضرائب، إذ يقوم بعض الأشخاص والشركات بغسل الأموال لتجنب دفع الضرائب على الأموال التي تمكنوا من تجنب الإبلاغ عنها».

تأثيرات سلبية

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن غسل الأموال يؤثر سلباً في الاقتصاد بعدة طرق، أبرزها، زيادة معدلات التضخم والتأثير في أسعار العملة، تشويه المنافسة الاقتصادية، حيث يتيح غسل الأموال للشركات غير الشرعية المنافسة بأسعار منافسة غير عادلة في الأسواق، تشويه النظام المالي وثقة المستثمرين فيه، وفقدان الدول لإيرادات ضريبية وتمويل مالي قانوني، وتهديد متنامٍ للاقتصاد والأمن العالمي وتهديد الأمن الوطني، تفاقم الجريمة.

وأضاف: «تلعب الحكومات والكيانات الدولية دوراً حاسماً في مكافحة غسل الأموال، وهناك عدة طرق يمكن استخدامها، مثل وضع التشريعات واللوائح، وتعزيز التعاون الدولي، وإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال، ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية والبنوك بشكل دوري، وتوعية الجمهور بالمخاطر وطرق الإبلاغ، وتنفيذ عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تثبت مشاركتها فيه، واستخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة لرصد ومراقبة الأنشطة المالية، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات لمكافحته».

وأوضح: «اعتمدت الإمارات تنفيذ مبادرات دولية وإقليمية مختلفة لمواجهة الجرائم المالية، تضمنت المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لمنع استخدام النظام المصرفي لأغراض إجرامية، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المصرفي لغرض غسل الأموال، واتفاقية مجلس أوروبا في شأنه، والبحث والتحفظ ومصادرة متحصلات الأنشطة الإجرامية».

قنوات غسل الأموال:

الاستثمار في العقارات

شركات وأعمال وهمية

صفقات مالية معقدة

تقسيم الأموال ليصعب تتبعها

العملات الرقمية والتشفير

شبكات تجارية لبيع البضائع

6 تأثيرات سلبية:

زيادة معدلات التضخم

التأثير في أسعار العملة

المنافسة السعرية غير العادلة

تشويه النظام المالي والثقة

فقدان الإيرادات الضريبية

تهديد الاقتصاد العالمي