شكرا لقرائتكم خبر عن 2.09 مليار مستخدم نشط يومياً في «ميتا».. ونمو الإيرادات الأسرع منذ 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ميتا» Meta عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث حيث زادت الإيرادات بنسبة 23%، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2021. وارتفع السهم بأكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق، الأربعاء.

وبلغت الأرباح 4.39 دولار للسهم مقابل 3.63 دولار متوقعة من قبل LSEG، فيما بلغت الإيرادات 34.15 مليار دولار مقابل 33.56 مليار دولار متوقعة.

إلى ذلك، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا (DAUs) 2.09 مليار مقابل 2.07 مليار متوقعة وفقا ل«StreetAccount». وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا (MAUs) 3.05 مليار بما يواكب التوقعات.

تشهد «ميتا» نموا أسرع في أعمالها الإعلانية الرقمية الأساسية مع تعافي العملاء من عام 2022 الصعب، عندما انخفضت الإيرادات لثلاثة أرباع متتالية.

بالنسبة للربع الرابع، قالت «ميتا» إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 36.5 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون مبيعات للربع تبلغ 38.85 مليار دولار، وفقا ل LSEG. وفي منتصف النطاق، سيكون النمو في هذا الربع حوالي 19٪ عن العام السابق.

وقالت الشركة إن لديها الآن 3.9 مليار شخص نشط شهريا.

وقالت «ميتا» إن توقعاتها الإجمالية للنفقات لعام 2023 ستتراوح بين 87 مليار دولار إلى 89 مليار دولار، وهو أقل من توقعاتها السابقة البالغة 88 مليار دولار إلى 91 مليار دولار. وستنخفض النفقات لعام 2024 في حدود 94 مليار دولار إلى 99 مليار دولار.

حقق قسم Reality Labs، الذي يركز على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسائر تشغيلية بقيمة 3.74 مليار دولار خلال هذا الربع. وبذلك يكون القسم قد خسر حتى الآن ما يقرب من 25 مليار دولار منذ بداية العام الماضي.

لدى «ميتا» 66,185 موظفا كما في 30 سبتمبر، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24% على أساس سنوي. وقالت الشركة إن «الغالبية العظمى من الموظفين» الذين كانوا جزءا من جهودها الرئيسية لخفض التكاليف لم يعودوا مدرجين في قوائم الموظفين.