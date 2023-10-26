شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر الحاليّ، كما ارتفع مخزون البنزين.

وبلغ مخزون النفط الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل عن الأسبوع السابق، كما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 160 ألف برميل إلى 223.5 مليون.

في حين تراجع مخزون المكررات النفطية بمقدار 1.69 مليون برميل إلى 112.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير

كما تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 85.6% من الطاقة التشغيلية.