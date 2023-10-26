شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات تؤكد نجاح تجربة التحصيل المميكن لفواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت عدد من شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر فى تطبيق خدمة التحصيل المميكن باستخدام ماكينات التحصيل اﻻليكترونى باستخدام الكروت البنكية و إلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك ل9 مليون مشترك ، وفيما يلى اهم المعلومات عن التحصيل المميكن :

1- بدات الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الشركة كأول شركة تقوم بالتحصيل المميكن لجميع المشتركين من ثم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

2- تم استبدال فواتير اﻻستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن الكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير..

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا

أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق اوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الالكترونى الجديدة التعامل مع كافة الانظمه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال ابلكيشن موحد تم الاشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الان تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية و شحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين .

6- من المقرر أن يتم التوسع تدريجيا ليتم تعميم المشروع على جميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.