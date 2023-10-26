شكرا لقرائتكم خبر عن التعداد الاقتصادى الجديد يرصد نشاط الاقتصاد الأخضر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادى الجديد تم إضافة أنشطة جديدة إليه وعلى رأسها تعاون المؤسسات فى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى خدمات التعهيد.

وقال مصطفى سعد، إن الاقتصاد الأخضر أصبح يمثل واقعا مشارك فى الاقتصاد المصرى بشكل متزايد، وهو ما دعا إلى إضافة هذا النشاط ضمن استمارة البحث الخاصة بالتعداد الاقتصادى السادس.

وأضاف سعد، أن التعداد الاقتصادى التعداد الاقتصادى أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها الجهاز ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018 والذى أعلنت نتائجه فى مارس 2020.

وتعتمد كافـة قطاعـات الـدولـة على البيـانات التى يوفـرها التعـداد الاقتصادى فى كثير من المجالات فهو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية والتى تـُمثل أهمية كبرى للحسابات القومية فى رصد الناتج المحلى الإجمالى على المستوى الإجمالى وعلى مستوى المحافظات (الحسابات الإقليمية) ومدى مساهمة كل نشاط اقتصادى وقياس الأهمية النسبية له مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى.

ويوفر التعداد الاقتصادى معلومات تفصيلية عن مقومات الأنشطة الاقتصادية لكافة القطاعات "القطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، القطاع الخاص" وتوزيعاتها الجغرافية والتى تستخدم فى رصد وقياس النمو الاقتصادى، كما يوفر معلومات شاملة ومفصلة عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى على حدة، وقاعدة بيانات حديثة وشــاملة للمنشآت العامــلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتعرف على هيكل العمالة وخصائصها بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، والوصول إلى مؤشرات فعلية عن مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن توفير قاعدة بيانات حديثة عن مدى مساهمة القطاع الغير رسمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد.

ويوفير التعداد الاقتصادي إحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية لجميع محافظات الجمهورية، من حيث عدد المنشات وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والميزة النسبية للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة، وبيانات مفصلة وشاملة عن منشآت المناطق الصناعية إجمالا وكل على حدة.