شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طاقة: إجراءات تيسير تحويل السيارات للغاز تخفف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن الدولة المصرية وقطاع البترول والغاز يضع المواطن فى مصاف أولوياتها وهو ما ظهر في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز جديدة لها، حيث أخذت الدولة خطوات سريعة لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ليستفيد أكبر عدد من المواطنين.

وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أنه بالإضافة إلى وضع آليات لتنفيذ مبادرة التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى للسيارات التى تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 سواء بالأثر البيئى لتقليل الانبعاثات الكربونية والمنافع الاقتصادية وانخفاض تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتى توفر للمواطن حوالى 56% من تكلفة الوقود .

وأضافت الدكتورة وفاء على أن الدولة اتخذت إجراءات التيسيرات والعروض الخاصة بتقسيط تحويل سيارات المواطنين من خلال أنظمة تقسيط مرنة كل ذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، حيث وصلت محطات تموين السيارات للغاز الطبيعى إلى حوالى 1000 محطة مع توافر مراكز الخدمة والصيانة والتشغيل .