شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات المرخصة خلال سبتمبر 2023 من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن المركبات الـ (زيرو ومستعمل) المرخصة خلال شهر سبتمبر 2023 قد سجلت حوالى 401720 مركبة من بينها 184مركبة تعمل بالكهرباء و 287281 تعمل بالبنزين و92400 تعمل بالسولار و10527 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و104مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد كشفت خلال شهر أغسطس 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبه عموما فقد أكد تقرير اغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949 مركبة موديل 2021و8076 مركبة موديل2022 و11003مركبات موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024.

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيروالتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11446سيارة ملاكي من بينها 382سيارة موديل 2020 و271 سيارة موديل 2021 و1612 سيارة موديل 2022 و7019 سيارات موديل 2023 و2162 موديل 2024.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13080 من بينها 1308موديل 2020 و2560موديل 2021و5982 دراجة موديل 2022 و 3147دراجه نارية موديل 2023.

و83 دراجه نارية موديل 2024 .

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1263 سيارة من بينها 13سيارة نقل موديل 2020 و49 سيارة نقل موديل 2021 و310موديل 2022 و 387سيارة نقل موديل 2023 و 504 سيارة موديل 2024 .