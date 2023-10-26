شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج متباينة للشركات.. الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار يوم الأربعاء، وسط تقارير متباينة عن الأرباح، إذ تراجعت أسهم شركة المدفوعات الفرنسية (ورلد لاين) بدفعة من نتائج (داسو سيستمز) و(دويتشه بنك) التي تبعث على التفاؤل.

وعكس المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الانخفاضات التي تكبدها في وقت سابق وأغلق مستقرًا، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب مرتفعة 0.9%.

وانخفض سهم (ورلد لاين) إلى مستوى قياسي، إذ هوى 59.2% بعد أن قلصت شركة الدفع الفرنسية أهدافها السنوية، مشيرة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي أضر بأعمالها.

بداية متباينة لموسم الأرباح

في الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة البرمجيات الفرنسية (داسو سيستمز) 8% بعد أن رفعت هدف أرباح العام بأكمله.

وصعد سهم (دويتشه بنك) 8.2% مع وعده بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم العام المقبل، وتجاوز تقديرات إيرادات الربع الثالث.

وشهدت أوروبا بداية متباينة لموسم الأرباح، إذ أعلنت 54% من الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 أرباحًا تفوق التقديرات حتى الآن، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.