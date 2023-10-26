شكرا لقرائتكم خبر عن 163 شركة جديدة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأسست خلال يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت أعداد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها 163 شركة خلال شهر يوليو لعام 2023 برأس مال 98.9 مليون جنيه، موزعة بين شركتين اتصال برأس مال 0.03 مليون جنيه، و141 شركة تكنولوجيا معلومات برأس مال 92.19 مليون جنيه، و20 شركة خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال 6.69 مليون جنيه.

يأتى ذلك مقارنة بـ149 شركة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر يوليو لعام 2022، برأس مال 72.33 مليون جنيه، موزعة بين 4 شركات اتصال برأس مال 0.27 مليون جنيه، و99 شركة تكنولوجيا معلومات برأس مال 58.72 مليون جنيه، و46 شركة خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال 13.34 مليون جنيه.

ومقابل عدد 183 شركة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر يونيو لعام 2023، برأس مال 526.52 مليون جنيه، موزعة بين 6 شركات اتصال برأس مال 2.72 مليون جنيه، و142 شركة تكنولوجيا معلومات برأس مال 501.83 مليون جنيه، و35 شركة خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال 21.99 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.