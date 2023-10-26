شكرا لقرائتكم خبر عن 17.1 مليار درهم رصيد «المركزي» الإماراتي من الذهب بنهاية أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ليصل إلى 17.10 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة خلال 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 6.59% أو ما يعادل 1.05 مليار درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد المركزي من المعدن الأصفر تراجع على أساس شهري بنسبة 0.72% أو ما يعادل 124 مليون درهم مقارنة بنحو 17.22 مليار درهم في يوليو 2023.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.